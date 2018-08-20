ملاك السيارات في الإمارات يفضلون الخدمة لدى الوكلاء الرسميين

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

أظهر استطلاع رأي جديد أن 66% من ملاك السيارات يفضلون أخذ سياراتهم إلى مركز الخدمة التابع للوكيل الرسمي حتى بعد انتهاء فترة الضمان، وفقاً لمسح أجرته يوجوف بتكليف من أودي أبوظبي. إلا أن العديد من مالكي السيارات لا يزالون يتوجهون إلى ورش التصليح المحلية لاعتبارات تتعلق بالتكلفة، حيث أفصح 88% ممن فضلوا الكراجات المحلية، أنهم يشعرون بأنها الخيار الأرخص.

إلا أن جيف ستاج، مدير ما بعد البيع لدى أودي أبوظبي يقترح خلاف ذلك، وقال: «في المرة التالية التي تحتاج فيها سيارتك إلى الصيانة، لا تفترض تلقائياً أن الكراجات الصغيرة المستقلة هي الخيار الأرخص. ففي كثير من الأحيان يقدم الوكيل الرئيسي قيمة أفضل، فنحن ندرس أسعارنا بشكل أسبوعي للتأكد من قدرتها على التنافس مع الخيارات المحلية الأخرى لضمنان رضا عملائنا».

وفي حين أن ورش التصليح غير الرسمية قد تبدو أرخص من الوهلة الأولى، إلا أنها قد تقدم قيمة زائفة، حيث لا تستخدم العديد منها قطع الغيار الأصلية، ما قد يعني أن الخدمة المعتمدة من قبل العلامة الأصلية هي خطوة نحو توفير المال على المدى الطويل. ونحن في أودي أبوظبي نعمل بجد للتأكد من رضا عملائنا، عبر تقديم صيانة مضمونة، ما يعني أنه عليك فقط إصلاح المشكلة لمرة واحدة. كما أننا على الأغلب قادرون على إنجاز المهمة بتكاليف عمالة أقل بفضل خبرتنا المؤدية لسرعة الإنجاز».