«غوغل» تتتبع مستخدمي الإنترنت

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

أطلق محرك البحث على الإنترنت الأشهر «غوغل» نسخة محدثة من صفحة «مساعدة» للمستخدمين لإضافة المزيد من المعلومات عن احتمالات تتبع تصفح المستخدمين للإنترنت، في ظل تزايد الجدل حول قانونية أساليب «غوغل» في جمع البيانات عبر الإنترنت. وذكرت غوغل أنها تحاول توضيح كيفية تتبع المستخدمين في بعض التطبيقات حتى في حالة وقف تشغيل خاصية «تتبع المواقع».

وأطلقت غوغل النسخة المحدثة من صفحة «مساعدة» يوم الخمس الماضي، تتضمن معلومات جديدة عن أدوات تتبع المستخدم، وذلك بعد الانتقادات القوية الموجهة إلى أساليبها في جمع البيانات واتهامها بالتضليل. وكانت صفحة «مساعدة» السابقة تقول «يمكنك وقف تشغيل تتبع المواقع في أي وقت. ومع وقف تشغيل تتبع المواقع، فإنه لا يتم تخزين بيانات المواقع التي تزورها»، لكن النسخة المحدثة تقول الآن «هذه الإعدادات لا تؤثر على خدمات المواقع الأخرى على جهازك، مثل خدمات مواقع غوغل، أو اعثر على جهازي، ويمكن أن يتم تخزين بعض بيانات الأماكن كونها جزءاً من نشاطك على خدمات أخرى مثل البحث والخرائط».

ونقل موقع «سي نت دوت كوم» عن متحدث باسم غوغل، القول إنه تم تحديث اللغة الشارحة لخاصية تتبع المواقع لكي تصبح أكثر اتساقاً وأوضح في مختلف منصاتنا ومراكز المساعدة.

وكانت تقارير قد ذكرت أن غوغل ما زالت تقوم بتتبع نشاط المستخدم على الإنترنت حتى في حال وقف خاصية «تتبع المواقع»، وأنه في حال وقف الخاصية، فإن غوغل تظل في تتبع لتصفح المستخدم لكنها فقط لا تقوم بتسجيل مكان المستخدم على التسلسل الزمني لخدمة خرائط غوغل.