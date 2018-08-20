«هواوي» تثري قائمة منتجاتها بإكسسوارات رقمية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة «هواوي لأعمال المستهلكين» عن طرح أحدث الإكسسوارات وهي عبارة عن ساعة رقمية بشاشة تعمل باللمس قياس 1.13 بوصة مع تقنية AMOLED، وطبقة حماية زجاجية للشاشة المنحنية بأبعاد 2.5D ودقة عرض تبلغ 160×300 بكسل؛ وبذلك تكون شاشة الجهاز الجديد أكبر بمقدار 2.4 مرة عن سابقه.

وقال ديفيد وانغ، رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الإمارات: «تعد الساعة الجديدة أفضل سوار ذكي لمراقبة الصحة مزود بمزايا الاتصال ضمن سلسلة الأجهزة القابلة للارتداء التي تنتجها هواوي. وتم تزويدها بأول شريحة صوتية ثلاثية النواة على مستوى القطاع، إلى جانب ميكروفون مزدوج يعمل بتقنية خفض الضوضاء، وإمكانية الاتصال عالي الجودة بتقنية بلوتوث؛ ما يجعله الرفيق الأمثل لهواتف المستخدمين المحمولة».

وتتيح الساعة الجديدة إمكانية التتبع والمراقبة المتواصلة لعمل القلب أثناء ممارسة تمارين الجري وركوب الدراجات الهوائية والمشي وغيرها من الأنشطة الأخرى. ويمكن لتقنية TrusleepTM من هواوي مراقبة المراحل المختلفة من النوم بدقة عالية بما في ذلك النوم العميق؛ والنوم الخفيف؛ ونوم حركة العين السريعة؛ ووقت الاستيقاظ.