«الخليج» تتسلم أول طائرة إيرباص من طراز A320neo

المصدر: دبي - البيان

تسلمت شركة «طيران الخليج» أول طائرة إيرباص من طراز A320neo، حيث قامت الطائرة برحلتها الأولى من تولوز بفرنسا، وحطت بمطار البحرين الدولي. وتعد هذه الطائرة الأولى من أصل 29 طائرة من عائلة A320neo طلبتها طيران الخليج في عام 2016 خلال معرض البحرين الدولي للطيران.

يشار إلى أن طيران الخليج تشغل حالياً 28 طائرة إيرباص، وتتكامل الإضافة الجديدة مع الأسطول الحالي للشركة. وبفضل القواسم المشتركة التي تجمع بين طائرات إيرباص، ستستفيد طيران الخليج من انخفاض التكلفة التشغيلية، والكفاءة في استهلاك الوقود، إضافة إلى تقديم أفضل تجربة للمسافرين في فئتها من الطائرات أحادية الممر.

وتمتاز عائلة طائرات A320neo بمقصورتها الأعرض ضمن الطائرات الأحادية الممر، إضافة لفاعليتها التشغيلية المستمدة من أحدث التقنيات، من ضمنها الجيل الجديد من المحركات والأجنحة من طراز «شاركلتس»، ما يسهم في الحد من استهلاك الوقود والانبعاثات بمعدل 15%.