600 متجر لـ «آبل» حول العالم بحلول 2023

المصدر: سان فرانسيسكو - وكالات

كشف المحلل جين مونستر بشركة «لوب فنتشرز» عن توقعاته الخاصة بشركة آبل، مؤكداً أنه بحلول العام 2023، سيكون لدى الشركة الأميركية 600 متجر على مستوى العالم، إذ يوجد حالياً 511 متجراً مفتوحاً للعمل.

وقال مونستر: إن المتاجر تعطي الشركة ما يسمى بالميزة التنافسية، بفضل موظفي التجزئة البالغ عددهم 65 ألف موظف الذين ينشرون مبدأ «آبل» إلى المستهلكين وجهاً لوجه.

وأوضح مونستر، أن الدولتين اللتين ستشهدان أكبر نمو في متاجر أبل خلال السنوات الخمس القادمة هما الصين والهند، ويتوقع المحلل افتتاح أول متجر لآبل بالهند في غضون 6 أشهر، مع هذا النمو، من المتوقع أن يصل عدد موظفي متجر آبل إلى 80000 بحلول عام 2023.