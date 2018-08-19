افتتاح فندق «جلف كورت بيزنس باي» في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «مجموعة فنادق الخليج» عن الافتتاح التجريبي لفندق «جلف كورت بيزنس باي»، الذي يُعد أول مشاريع المجموعة في الإمارات، ويُجسد هذا الافتتاح الخطوة الأولى ضمن خطة التوسع، التي تنتهجها المجموعة في منطقة الخليج.

وقال جارفيلد جونز، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة فنادق الخليج»: «يُجسد هذا الافتتاح يوماً تاريخياً جديداً يُضاف إلى سجل إنجازات المجموعة الحافل، ومنذ إطلاق «فندق الخليج البحرين للمؤتمرات وسبا» عام 1969، تستمر المجموعة بالتزامها في تقديم أرقى مستويات الضيافة البحرينية الأصيلة، ويُعد افتتاح فندق «جلف كورت بيزنس باي» الخطوة الأولى ضمن برنامج التوسع الخاص بنا في المنطقة، الذي سيشمل في المستقبل السعودية وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي».