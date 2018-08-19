«السريلانكية» تضم «إيرباص A321 نيو»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الخطوط الجوية السريلانكية إضافة طائرات «إيرباص A321 نيو» إلى أسطولها الضخم، الذي يشهد في الوقت الحالي تنفيذ أكبر برنامج تحديث وتنمية في تاريخه، وفقاً لبرنامج التحول الجاري تنفيذه في المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية.

وصلت الطائرة إلى قاعدة شركة الطيران في مطار باندرانايكا الدولي عبر أبوظبي، قادمة من هامبورغ. وبعملية الاستحواذ الأخيرة هذه، يبلغ إجمالي أسطول الخطوط الجوية السريلانكية الآن ست طائرات إيرباص نيو و27 طائرة.

وتتطلع الخطوط الجوية السريلانكية إلى جذب المزيد من السياح والمسافرين من رجال الأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال الاستفادة من قوة الجذب الهائلة التي تنعم بها جنة جزيرة المحيط الهندي، إلى جانب رحلات توصيل سلسة إلى الهند، جنوب شرق وشرق وشمال آسيا وكذلك إلى أستراليا.