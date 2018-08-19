فنادق دبي تواصل النمو

نجح القطاع الفندقي في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري بمواصلة النمو سواء على صعيد الغرف أو عدد الزوار، الأمر الذي يظهر من خلال الأرقام التي حققها القطاع.

700

فندق ومنشأة للشقق الفندقية في دبي تضم 111.3 ألف غرفة مع نهاية النصف الأول من العام الجاري

7 %

نمو عدد الغرف الفندقية خلال أول 6 شهور من 2018

195

منشأة للشقق الفندقية موزعة بين 65 فاخرة و135 متوسطة المستوى

20 %

حصة الفنادق من فئة نجمة إلى 3 نجوم من مجمل عدد الغرف الفندقية

80 %

متوسط إشغال الشقق الفندقية متوسطة المستوى في دبي وهي الأعلى بين الفئات الفندقية

36.65

ألف غرفة فندقية من فئة 5 نجوم مع نهاية يونيو الماضي