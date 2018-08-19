غالبية الصينيين يفكرون بشراء مركبات الطاقة الجديدة

المصدر: بكين - شينخوا

ذكرت صحيفة «تشاينا يوث ديلي» في مسح قامت به مؤخراً أن إجمالي 73.5% من أصل 2006 أشخاص استُطلعت آراؤهم يفكرون في شراء المركبات العاملة بالطاقة الجديدة.

وبالنظر إلى المزايا التي توفرها المركبات العاملة بالطاقة الجديدة، وخاصة الكهربائية منها، قال 58.8% من المشمولين بالمسح المذكور: إن السيارات المعنية تمتاز بانخفاض تكلفة الوقود، فيما قال 37.7%: إنها تتمتع بأداء طاقة ممتاز، وأشار 25.5% إلى أنها أكثر سهولة ويسراً للحصول على رخصة للقيادة.

وقال لين بو تشيانغ رئيس معهد الدراسات في سياسة الطاقة بجامعة شيامن: «بالمقارنة مع المركبات التقليدية، تتميز المركبات العاملة بالطاقة الجديدة بأنها أفضل من نواحٍ عدة مثل الإعفاءات من القيود على رخصة لوحة القيادة، والمساعدات والدعم الحكومي، وانخفاض سعر الكهرباء مقابل أسعار الوقود».