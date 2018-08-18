ارتفاع أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو

المصدر: بروكسل - رويترز

أفاد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس، بأن التضخم السنوي في دول منطقة اليورو التسع عشرة ارتفع إلى 2.1 % في يوليو، مؤكدا المعدل فوق المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي. وتسارع التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين إلى 2.1 % على أساس سنوي في يوليو من 2 % في يونيو بقيادة ارتفاع أسعار الطاقة.

وباستثناء الطاقة والأغذية غير المصنعة، وهي مؤشر ينظر فيه البنك المركزي الأوروبي لقياس التضخم الأساسي، ارتفعت الأسعار 1.3 % على أساس سنوي.

وكان التضخم السنوي الأعلى في إستونيا ولاتفيا وبلجيكا، بينما شهدت اليونان وإيرلندا زيادات أقل في الأسعار.

ويسعى البنك المركزي الأوروبي لإبقاء التضخم عند مستوى قريب جداً من 2 %. وتأكيد ارتفاع معدل التضخم خبر جيد للبنك المركزي الأوروبي الذي يسعى إلى وضع نهاية لبرنامج لشراء السندات.