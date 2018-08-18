صناعة الروبوتات الصينية تشهد انتعاشاً كبيراً

المصدر: بكين - د ب ا

ذكر تقرير إخباري أمس أن صناعة الروبوتات شهدت نمواً سنوياً في الصين بنسبة بلغت 29.7% بالمتوسط منذ عام، 2013 ومن المتوقع أن يبلغ حجمها 8.74 مليارات دولار بنهاية العام الجاري 2018.

وكشفت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن هذه الأرقام فيما تستضيف بكين مؤتمر العالم للروبوتات من 15 إلى 19 أغسطس الجاري.

ووفقاً لـ«شينخوا» أصبحت الصين قوة ثابتة في زيادة حجم صناعة الروبوتات في العالم وخاصة في مجال الروبوتات الصناعية، حيث أنتجت الصين 130 ألف روبوت صناعي عام 2017 بزيادة 68.1%. وفي الفترة من يناير - يونيو عام 2018، أنتجت الصين 74 ألف روبوت صناعي بزيادة 23.9% على أساس سنوي.

كشفت معلومات الاتحاد الدولي للروبوتات بلوغ حجم صناعة الروبوتات في العالم 25 مليار دولار عام 2017 بزيادة 20% على أساس سنوي وسيبلغ 30 مليار دولار عام 2018.

وضمنت «خطة تنمية صناعة الروبوتات الصينية 2016 - 2020» جعل صناعة الروبوتات دافعة لترقية الصناعات الأخرى وخلق قوة دافعة جديدة للاقتصاد.

وتصنف الروبوتات إلى ثلاثة أنواع، وهي روبوت صناعي وروبوت خاص وروبوت خدمات. وأشار الخبراء إلى أن الروبوتات لا يقتصر استخدامها على مجال التصنيع فقط، بل يجب تسريع استخدامها في مجالات الخدمات والإنقاذ في حالات الطوارئ والاستكشاف العلمي وغيرها.

وتعد الصين أكبر دولة في تطبيق الروبوتات الصناعية، إلا أن حجم مبيعات روبوتات الخدمات فيها بلغ 1.28 مليار دولار فقط في عام 2017. وتملك الصين إمكانية كبيرة في سوق روبوتات الخدمة مع زيادة اتجاه شيخوخة السكان وازدهار الطلب على الصحة والتعليم.