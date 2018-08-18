«دبي للعقارات» تعتمد الاستدامة في مشاريعها

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر ــ غرافيك: محمد أبوعبيدة

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

استثمرت شركة دبي للعقارات 1.5 مليون درهم، بهدف خفض استهلاك طاقة المباني في مجمع «إكزكيوتيف تاورز» السكني في منطقة الخليج التجاري. وقال متحدث باسم الشركة: إن الهدف الأغلى جعل عقاراتنا ومشاريعنا أكثر استدامة وملاءمة للبيئة في إطار رؤية دبي الساعية للريادة في كفاءة الطاقة.

1.5

مليون درهم استثمرتها الشركة في خفض استهلاك الطاقة

1450

طناً انبعاثات كربونية يجري التخلص منها سنوياً

11

برجاً في الخليج التجاري تطبق الحلول الجديدة

الانبعاثات المخفضة تعادل:

إزالة 310 مركبات من الطرق

زراعة 336 شجرة

3.3

ملايين كيلوواط «ساعي» سنوياً

التحسينات المنفذة:

1- تنفيذ نظام إدارة مبانٍ رقمي بشكل كامل يعمل على مراقبة وضبط الخدمات والأدوات الميكانيكية والكهربائية، بما في ذلك نظام تبريد المباني.

2- التحول إلى استخدام إضاءة LED وفي المحصلة، تم تغيير 16000 نقطة إضاءة إلى تقنية LED، وهو ما أسهم في جعل المجمع ككل أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.