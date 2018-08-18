بيع عملة ذهبية تحمل صورة جورج واشنطن بـ 1.7 مليون دولار

المصدر: لوس انجليس - رويترز

قالت دار مزادات أميركية إن عملة ذهبية تعود للقرن الثامن عشر وتحمل صورة جورج واشنطن، أول رئيس للولايات المتحدة، بيعت مقابل 1.7 مليون دولار في مزاد وسيخصص صافي الإيرادات لأغراض خيرية.

وقالت دار هيرتدج أوكشنز إن العملة الصادرة عام 1792، والتي تحمل صورة نسر على أحد جانبيها وعلى الجانب الآخر وجه جورج واشنطن، لم يجر تداولها قط. ويعتقد أنها قدمت كهدية لواشنطن عند وضع خطط لإنشاء أول دار لسك العملات بعد الثورة الأميركية.

وقال جيم هالبيرن المؤسس المشارك لدار هيرتدج أوكشنز في بيان إعلان البيع «يعتقد باحثو العملات أن عملة الرئيس واشنطن، التي تحمل وجهه على الجانب الأمامي وصورة نسر على الجانب الخلفي، قدمت له في إطار حملة ترويج تهدف للفوز بعقد سك العملة الأميركية واحتفظ بها واشنطن كتذكار شخصي».

وتأسست دار سك العملات الأميركية عام 1792 وأصدرت بعد ذلك بعام أول عملات للتداول من النحاس والفضة وحملت صورتي تمثال الحرية من ناحية ونسراً أصلع من الناحية الأخرى.