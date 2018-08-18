موظفون بريطانيون: الرؤساء يتجسسون علينا

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد استفتاء أجراه «مؤتمر الاتحادات المهنية»، وهو ائتلاف بريطاني يضم غالبية الاتحادات والنقابات المهنية في إنجلترا وويلز، أن أكثر من نصف الموظفين البريطانيين يعتقدون أن رؤساءهم في العمل يتجسسون عليهم ويرصدون أنشطتهم في أماكن العمل، وذلك باستخدام تكتيكات مثل تتبع مواقعهم، رصد الأوقات التي يقضونها بعيداً عن مكاتبهم، ومراقبة المواقع الشبكية التي يتصفحونها أثناء ساعات العمل.

وبحسب صحيفة «اندبندنت» البريطانية التي نشرت الخبر أمس، فقد أجرى «مؤتمر الاتحادات المهنية» هذا الاستفتاء على عينة من الموظفين البريطانيين قوامها 2100 موظف، وأصدر نتائج استفتائه في تقرير بعنوان: «سأراقبك».

وأظهرت نتائج الاستفتاء أيضاً أن حوالي ثلثي الموظفين البريطانيين يعتقدون أن الاستخدام المتزايد للتقنية الحديثة في أغراض المراقبة من شأنه أن يولد حالة من انعدام الثقة بين الموظفين ورؤسائهم، فضلاً عن كونه يثير بين الموظفين شعوراً بالتمييز ضدهم. ويعتقد الموظفون أن مدراءهم يراقبون أحوالهم المزاجية باستخدام برنامج الحاسوب المعروف باسم «نظام التعرف إلى الوجه».