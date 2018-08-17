«هيونداي» تطلق سيارات عالية الأداء للسباقات

المصدر: دبي - البيان

كشف كل من توماس شيميرا وألبرت بيرمان، المسؤولين في «هيونداي موتور» النقاب عن فلسفة العلامة التجارية المبتكرة N ورؤيتها في مضمار «نوربورغ رينغ» بألمانيا، حيث سلطا الضوء على هدف الشركة المتمثل في إنشاء سيارات عالية الأداء تلتزم في إنتاجها بأرفع معايير التميز، وتمنح السائقين سيارات تتسم بالعملانية والقيادة الممتعة.

وقال توماس شيميرا، النائب التنفيذي للرئيس ورئيس قسم السيارات الرياضية والمركبات عالية الأداء، إن السيارات i30 N وVeloster N وi30 Fastback N «تتمتع بروح الأداء العالي نفسها وتتشارك قوية الشخصية ذاتها»، موضحاً أنها «مجهزة بتقنيات متطورة وعناصر تصميم متميزة».

ومن المتوقع وصول سيارات العلامة التجارية N، التي أصبحت متاحة في عدد من الأسواق العالمية، إلى إفريقيا والشرق الأوسط العام المقبل.

واستطاعت هيونداي ترسيخ اسم علامتها التجارية N وبناء سمعة طيبة لها في سباقات السيارات العالمية منذ نشأتها في 2015 إذ حققت العلامة مستويات مرموقة في ضوء إحراز سياراتها نجاحات في بطولة العالم للراليات التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، وسلسلة سباقات VLN التي تقام بمضمار «نوربورغ رينغ»، وسلسلة سباقات TCR الدولية».

وتتجسّد رؤية N من روح المنافسة في مجموعة من السيارات المخصصة للطرقات والمخصصة لحلبات السباق والمبنية وفق منهجية من طراز رفيع.