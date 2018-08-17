مواطنة تفوز بـ«باترول تيتانيوم» من سيتي سنتر مردف

المصدر: دبي - البيان

أعلن «سيتي سنتر مردف»، الوجهة العائلية المفضلة للتسوق والترفيه والحياة العصرية، عن اسم المتسوق الفائز بسيارة «نيسان باترول تيتانيوم» 2018 في إطار حملته الترويجية الخاصة بمفاجآت صيف دبي 2018.

فقد فازت المواطنة الإماراتية شيخة الحوسني بسيارة الدفع الرباعي ذات الأداء الاستثنائي على الطرقات الوعرة بعد أن تسوقت في عدد من متاجر الأزياء المفضلة لديها خلال مفاجآت صيف دبي.

وأضافت: «أزور سيتي سنتر مردف كثيراً، لكن هذه أول مرة أفوز بها بجائزة منه. اتصلتُ بزوجي على الفور بعد أن تلقيت خبر الفوز. ما زلت أكاد لا أصدق أني فزت بالسيارة التي أصبحت سيارتنا العائلية».

وتأهّل كل من أنفق 300 درهم في أي من متاجر «سيتي سنتر مردف» أو مطاعمه أو مرافقه الترفيهية خلال الحملة الترويجية الخاصة بمفاجآت صيف دبي 2018 لدخول السحب على الجائزة الكبرى.