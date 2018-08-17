«أودي كيو 8» تلائم رحلات العمل والترفيه

المصدر: دبي - البيان

صُممت سيارة Audi Q8 لتجمع بين أناقة سيارات الكوبيه الفاخرة بأربعة أبواب وبين المزايا العملية المتنوعة للسيارات الرياضية كبيرة الحجم متعددة الاستعمالات، حيث تمتاز بمقصورتها الواسعة وصندوق الأمتعة القابل للتعديل وأحدث تقنيات التشغيل والتعليق المبتكرة وأنظمة المساعدة الذكية، ما يجعلها الرفيق الأمثل أثناء القيادة إلى العمل أو الانطلاق في رحلة ترفيهية.

ويمكن لسيارة الكوبيه الرياضية متعددة الاستعمالات أن تواصل رحلتها حين ينتهي الطريق المعبد بكل ثقة بفضل تقنية quattro للدفع الرباعي المستمر والخلوص الأرضي الذي يبلغ 254 مليمتراً.

ويمكن الآن طلب سيارة Audi Q8 التي يتم إنتاجها في مصنع براتيسلافا، وستتوفر لدى جميع وكلاء أودي في الشرق الأوسط منذ بداية شهر أكتوبر. يبدأ سعر السيارة في دولة الإمارات من 315.000 درهم شاملة ضريبة القيمة المضافة.