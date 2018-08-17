دعم «نيسان سنترا» بـ «آبل كار بلاي»

المصدر: طوكيو - د ب أ

بدأت شركة صناعة السيارات اليابانية «نيسان»، بتزويد الجيل الجديد من سيارتها «سنترا» بمجموعة من التحديثات المطلوبة مع طرحه في الأسواق للعام المقبل، حيث سيتم تزويد السيارة «سنترا 2019» بتطبيقي «آبل كار بلاي» و«أندرويد أوتو» اللذين يتيحان لصاحب السيارة التحكم في عدد من وظائفها عبر هاتفه الذكي.

وتحتوي كل فئات السيارة «سنترا 2019» باستثناء الفئة القياسية على تطبيقي «آبل كاري بلاي» و«أندرويد أوتو» كخاصية أساسية، إلى جانب شاشة للنظام الصوتي مقاس 7 بوصات، وهي أكبر كثيراً من الشاشة الموجودة في الجيل السابق، وكانت مقاس 5 بوصات أو 5.8 بوصات.

يبدأ سعر السيارة الجديدة «سنترا 2019» من 18685 دولاراً للفئة الأساسية.

وهذه السيارة تأتي مزودة بمقعد سائق يتم ضبطه على ستة أوضاع يدوياً ومقعد للراكب الأمامي يتم ضبطه على أربعة أوضاع يدوياً، إلى جانب تكييف هواء وعجلات صلب مقاس 16 بوصة وخاصية نقل الملفات لاسلكياً «بلوتوث».