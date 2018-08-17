«دليفرو» تنسحب من 10 مدن ألمانية

المصدر: برلين - د ب أ

أعلنت شركة دليفرو البريطانية لتوصيل طلبات المطاعم، أمس، عن سحب أنشطتها من عشر مدن في ألمانيا.

وأوضحت الشركة أن نشاطها سيتوقف قريباً في كل من إيسن ودورتموند ودريسدن ولايبتسيج وماينتس وشتوتجارت وبون ودوسلدورف وهانوفر ونورنبرغ.

وأضافت شركة دليفرو أنها عازمة على التركيز على المدن «التي يمكن أن نتوسع فيها على نحو سريع، فنحن سوف نستثمر في المدن الألمانية الكبرى، برلين وميونخ وكولونيا وهامبورغ وفرانكفورت»، مشيرةً إلى أنها تعتزم التعاون هناك مع المزيد من السائقين والمطاعم.

وكانت تقارير صحفية تحدثت، في وقت سابق، عن خطوة الانسحاب من جانب دليفرو، وكشفت هذه التقارير أن هذه الخطوة ستؤثر في أكثر من 130 سائقاً، وذكرت هذه التقارير أن تحديد عدد للسائقين المتضررين من هذه الخطوة مسألة صعبة.