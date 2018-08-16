107 آلاف سائح خليجي زاروا سريلانكا 2017

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أكدت التقارير، نمو عدد المسافرين من دول التعاون إلى جزيرة سريلانكا، حيث تشير الإحصاءات الأخيرة إلى أن سريلانكا استقبلت 107,635 سائحاً من دول مجلس التعاون الخليجي في 2017، بنسبة نمو بلغت 6.5٪. وتعد الإمارات السوق الرئيسي في المنطقة، واستجابةً للطلب المتزايد من المنطقة، تسيّر الخطوط الجوية السريلانكية حالياً رحلات يومية إلى كولومبو من دبي وأبوظبي والرياض ومسقط والبحرين والكويت.

وقال ساميندا بيريرا، مدير عام التسويق في الخطوط الجوية السريلانكية: «تحظى سريلانكا بمجموعة كبيرة من المعالم الطبيعية التي تقدمها لمسافري الشرق الأوسط الذين يبحثون عن عطلة منعشة ليست بعيدة عن أوطانهم. ومن خلال رحلتنا اليومية من المدن الرئيسية في المنطقة، نقدم رحلات توصيل مريحة، ليس ذلك فحسب، وإنما نقدم رحلات توصيل سلسة إلى آسيا وعبر أستراليا من خلال مركزنا في كولومبو».

واستجابة للطلب المتزايد من المنطقة، عززت الخطوط الجوية السريلانكية مؤخراً خدماتها من خلال رحلات يومية إلى كولومبو من دبي، أبوظبي، الدوحة، الرياض، مسقط، البحرين، الكويت لتصل إلى 68 رحلة أسبوعياً. كما تتطلع الشركة إلى زيادة رحلاتها إلى أجزاء أخرى من الخليج حسب الطلب.