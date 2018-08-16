«الإمارات الإسلامي» يموّل السيارات الصديقة للبيئة

المصدر: دبي - البيان

يقدم «الإمارات الإسلامي» حسومات تصل حتى 100% على رسوم معاملات تمويل السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة. وبوصفه الشريك المصرفي الإسلامي الحصري لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، تأتي مبادرة «الإمارات الإسلامي» لتقديم منتجات مصرفية خضراء انسجاماً مع محور «الاستدامة»، أحد الموضوعات الرئيسية للحدث العالمي.

وعبر هذه المبادرة، يمكن للمتعاملين اغتنام فرصة الحصول على تمويل بمبلغ أقصاه 1.5 مليون درهم والاستفادة من الحسم على رسوم معاملة التمويل، بمعدلات أرباح تبدأ من 2.29% سنوياً. ويستفيد المتعاملون الذين يتقاضون رواتب تزيد على 30 ألف درهم من فرصة الحصول على حسم تصل نسبته حتى 100% على رسوم معاملة التمويل.

وقال وسيم سيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «يفخر البنك بكونه الشريك المصرفي الإسلامي الحصري لمعرض إكسبو 2020 دبي.

وفي إطار التزامنا الراسخ بتعزيز الاقتصاد الأخضر في الإمارات، يسعدنا تقديم عروض تسعير خاصة على منتجنا المصرفي لتمويل السيارات الصديقة للبيئة، ونتطلع قدماً إلى تعزيز اهتمام جميع سكان الدولة بالسيارات الهجينة والكهربائية، عبر التمويل الأكثر سهولة للسيارات الكهربائية.

وبينما سنواصل تطوير هذا المنتج الصديق للبيئة، سنحرص أيضاً على إطلاق المزيد من المنتجات المصرفية التي تسهم في حماية البيئة».