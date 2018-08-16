مبنى مركز دبـي التجاري تراث معماري عـالمي

المصدر: Ⅶ دبي - وائل الخطيب

في خطوة أولى نحو الحفاظ على تاريخ التطور في دبي، بدأت المدينة في تخصيص المباني الجديرة بدخول قائمة المباني التراثية، بما في ذلك أول ناطحة سحاب في المدينة التي حددت معالمها. وقد أدرج مركز دبي التجاري العالمي في القائمة المختصرة لأول دفعة للمدينة من أجل الحفاظ عليها.

وقال التقرير الذي نشره موقع «كيربد هاند بوك» التابع لمؤسسة «فوكس ميديا» في واشنطن: إن هذه الدفعة جزء من برنامج التراث المعاصر الهادف إلى حماية الفن المعماري في منتصف القرن العشرين، التي آذنت بفجر التطور السريع في المدينة.

كما أن أول مكتبة في دبي، وواحدة من أول مستشفياتها في وسط المدينة، هي أيضاً ضمن القائمة المختصرة المقترحة. ويرأس المبادرة قسم التخطيط في المدينة وإدارة التراث المعماري، وستركز على المباني من مرحلة الستينات والسبعينات التي شهدت دخول دبي مرحلة النمو المذهل السريع.

وقد تم بناء مركز دبي التجاري العالمي المؤلف من 39 طابقاً في 1979 ويبلغ ارتفاعه 489 قدماً، واحتل لقب أطول مبنى في المدينة حتى 1999. ويعتبر هذا المعلم الضخم للحداثة أول ناطحة سحاب في دبي، ويمثل نقطة تحول في مكانة المدينة على المسرح العالمي.

وتشمل القائمة، التي ما زالت في مرحلتها الأولية، برج الساعة في ديرة، ومكتبة الراس، ومستشفى البراحة، وحضانة الخلود. حيث يعرض كل مبنى أسلوباً معمارياً متميزاً خلق الأساس الذي دفعت به دبي قدماً في تطورها.