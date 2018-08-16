أستراليا تشدد قوانين رقابة الاتصالات

المصدر: سيدني- وكالات

تواجه شركات التكنولوجيا العملاقة غرامات في أستراليا تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار أسترالي إذا أخفقت في تسليم معلومات العملاء أو البيانات إلى الشرطة الأسترالية بموجب قوانين إنترنت صارمة كشفت عنها الحكومة، حيث تتجه الحكومة الأسترالية إلى تحديث قوانين الاتصالات الخاصة بها لإجبار مقدمي الخدمات المحليين والدوليين على التعاون مع وكالات تطبيق القانون، قائلة إن المجرمين يستخدمون التكنولوجيا لإخفاء أنشطتهم.

وتستهدف القوانين المقترحة الشركات التي تقدم أي خدمات اتصالات في أستراليا، بما في ذلك الشركات المصنعة للأجهزة والشركات المقدمة لخدمات التراسل مثل واتساب والشركات الموفرة لخدمات شبكات الاتصالات.