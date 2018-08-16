نيوزيلندا تقرر حظر شراء الأجانب للمساكن

المصدر: ويلينغتون - د ب أ

أقر البرلمان النيوزيلندي قانوناً يحظر على الأجانب شراء مساكن قائمة في البلاد، وذلك بهدف مواجهة النقص الحاد في الوحدات السكنية في نيوزيلندا.

وقال ديفيد باركر وزير المالية في بيان: إن الحكومة تعتقد أنه لا يجب أن يواجه النيوزيلنديون منافسة من جانب الأثرياء الأجانب عندما يحاولون شراء مسكن في بلادهم.

وتواجه نيوزيلندا في السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في تدفق المهاجرين غير الشرعيين عليها، وهو ما جعل قضية الهجرة موضوعا رئيسيا في الانتخابات.

وكشفت إحصاءات أن أكثر من 3 % فقط من نقل ملكية المنازل في الربع الأول 2018 كانت لأشخاص لا يحملون الجنسية النيوزيلندية أو تأشيرات إقامة.

ومع ذلك، كان الرقم أعلى في وسط مدينة أوكلاند حيث تم بيع 20 % من المنازل للأجانب.