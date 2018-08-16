تحديث جديد لـ«تويتر لايت»

المصدر: نيويورك - وكالات

أصدرت شركة «تويتر» تحديثاً جديداً لتطبيق «تويتر لايت» المنتشر بين المستخدمين في الدول النامية وممتلكي الهواتف التي لا تتمتع بإمكانات متطورة، ويحمل التحديث الجديد رقم إصدار «تويتر لايت 2.0»، ويضم عدداً كبيراً من المزايا الجديدة التي لم تكن متوفرة لمستخدمي تلك النسخة من قبل.

يوفر التحديث الجديد ميزة «الوضع الليلي» التي تساعد المستخدمين في تصفح الموقع ليلاً دون إرهاق أعينهم، إضافة إلى ميزة «توفير البيانات»، التي تمكن المستخدمين من توفير استهلاك البيانات بشكل كبير، وهي ميزة مهمة في الأسواق التي تحتوى على اتصالات 2G /‏ 3G. والتحديث الجديد متاح الآن على متجر «غوغل بلاي» ومن المقرر أن يصل بشكل تدريجي للمستخدمين حول العالم.