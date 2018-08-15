«إنفينيتي» تدشن مساعداً افتراضياً للعملاء

المصدر: دبي - البيان

دشنت شركة «إنفينيتي» تقنية لمساعدة عملائها صُممت بالاستناد إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الحصول على إجابات عن أسئلتهم واستفساراتهم بخصوص جميع منتجاتها، وأطلقت الشركة اسم «إدريس» على المساعد الافتراضي لخدمة العملاء الذي سيكون واجهة هذه التقنية الجديدة.

ويتوفر المساعد الافتراضي لخدمة العملاء على مدار الساعة وحتى في عطلات نهاية الأسبوع، وذلك لتقديم كافة المعلومات والإرشادات المتعلقة بكافة طرز إنفينيتي. كل ما على العميل فعله أينما وحيثما يحتاجه للإجابة عن استفساراته والحصول على نصائحه من خلال فيسبوك ماسينجر أو موقع إنفينيتي الإلكتروني.

«إدريس» برنامج كمبيوتري صُمم لمحاكاة المحادثات مع المستخدمين عبر شبكة المعلومات العالمية، حيث يتم التواصل من خلال خدمة الرسائل النصية والرد على معظم أسئلة عملاء إنفينيتي اليومية فوراً وبفاعلية وكفاءة وفي جميع الأوقات.

وقد تم استخدام «إدريس» لشخصيته الجذّابة والودية، وهو فريد من حيث تعليقاته الفكاهية الخاصة ضمن سياق ردوده، مثل البشر العاديين.وقال كارستن يانكوسكي، المدير العام للتسويق في شركة إنفينيتي الشرق الأوسط: «في إنفينيتي، ننفذ أحدث المبادرات ونستخدم التكنولوجيا المبتكرة لنجعل تجربة العميل أكثر راحةً وخاليةً من المتاعب. يوفر المساعد الافتراضي لخدمة العملاء رقمياً مستوى عالياً من خدمة دعم العملاء ليتمكنوا من الحصول على الإجابات عن استفساراتهم فورياً دون عناء الذهاب لزيارة صالة العرض».