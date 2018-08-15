القطاع المالي الأكثر استهدافاً بالهجمات الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

أكدت «كاسبرسكي لاب» أن أكثر من ثلث هجمات التصيّد استهدف متعاملي القطاع المالي في الربع الثاني من 2018. وأعلنت الشركة منعها أكثر من 107 ملايين محاولة لزيارة صفحات يُشتبه في قيامها بهجمات تصيّد، وذلك في الربع الثاني 2018، كان 35.7% منها يتعلق بالخدمات المالية ويستهدف العملاء من خلال صفحات مزيفة لتقديم خدمات مصرفية أو خدمات مدفوعات.

وكان قطاع تقنية المعلومات ثاني أكثر القطاعات تأثراً، إذ استهدفت 13.84%من الهجمات شركات تقنية معلومات، وذلك أعلى بمقدار 12.28 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق، بحسب البيانات الواردة في تقرير «البريد الإلكتروني غير المرغوب به وهجمات التصيّد للربع الثاني من 2018»، الذي أعدته كاسبرسكي لاب.