«أمازون» تستهدف سوق كولومبيا

المصدر: بوغوتا- وكالات

تعتزم شركة «أمازون دوت كوم» العملاقة لتجارة التجزئة افتتاح أول مركز لخدمة العملاء في كولومبيا في شهر أكتوبر المقبل وسوف توظف فيه نحو 600 شخص.

وسيخدم المركز الجديد عملاء من مختلف دول العالم باللغات الإسبانية والإنجليزية والبرتغالية، حسبما أفادت شركة التجارة الإلكترونية الأميركية العملاقة.

ويأتي إعلان عملاق تجارة التجزئة عبر الانترنت «أمازون» في الوقت الذي تتصارع فيه شركات السلع الاستهلاكية على التوسع في المبيعات عبر الإنترنت عالميا في ظل تراجع مبيعات العديد من تجار التجزئة التقليديين، حيث يتزايد الطلب العالمي على تجارة التجزئة عبر الإنترنت، لاسيما مع انتشار وسائل التواصل وشبكات الإنترنت والأجهزة الذكية لدى شرائح واسعة من المتسوقين.