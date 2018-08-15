مدن تُحسّن جودة الهواء بتطوير النقل

المصدر: برلين - د ب أ

لمكافحة عوادم الديزل وتحسين جودة الهواء في ألمانيا، تعتزم خمس «مدن نموذجية» طرح أفكار لتطوير النقل العام لجعله أكثر جاذبية للمواطنين.

ومن المنتظر أن يطرح عمد مدن بون وإيسن (في لاية شمال الراين-ويستفاليا) ومانهايم ورويتلينجن وهيرنبرج (في ولاية بادن-فورتمبرج) مشروعاتهم أمس في برلين، وذلك خلال اجتماعهم مع وزير النقل الاتحادي أندرياس شوير ووزير البيئة الاتحادية سفينيا شولتسه.

ومن المتوقع أن تشمل هذه الخطط توسيع المسارات المخصصة لراكبي الدراجات وتحسين مسارات المرور.

ومن المقرر أن تدعم الحكومة الاتحادية هذه الخطط بـ130 مليون يورو حتى عام 2020.