كوريا تحظر سيارات لـ«بي إم دبليو»

المصدر: سول- الوكالات

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية، حظر الآلاف من سيارات «بي إم دبليو» من شوارع البلاد بعد احتراق محركات بعض المركبات. واستدعت «بي إم دبليو» أكثر من 100 ألف سيارة في كوريا الجنوبية الشهر الماضي، وتجري فحوصات طارئة، وقد وسعت عمليات الفحص إلى أوروبا الأسبوع الماضي.

ويأتي حظر القيادة، بعد احتراق 27 محركاً خلال الفترة بين يناير ويوليو، مما دفع وحدة «بي إم دبليو» الكورية للاعتذار الأسبوع الماضي واستدعاء سيارات. التحرك الحكومي جاء بعد مخاوف الناس في كوريا الجنوبية، وبحسب وزارة المواصلات، فإن العشرين ألف سيارة التي أعلنت عنها الحكومة هي من ضمن عدد السيارات التي كانت السيارة قد استدعتها لإجراء فحوص الأمان، وألمحت الوزارة إلى أن الاستدعاء هو لتوخي الحذر والأمان وليس لمعاقبة أصحاب السيارات.