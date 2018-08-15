ألمانيا الأولى أوروبياً في إنتاج المثلجات

المصدر: فيسبادن (ألمانيا) - د ب أ

قد تعني المثلجات الإيطالية /‏ الأيس الكريم /‏ المذاق المميز لفصل الصيف بالنسبة لكثيرين، إلا أن إنتاج الأيس كريم في إيطاليا تراجع العام الماضي للمرتبة الثانية، وتفوق عليه الإنتاج الألماني، بحسب بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء بألمانيا.

وأوضح المكتب أنه بإنتاج نحو 517 مليون لتر من الأيس كريم تربعت ألمانيا في المركز الأول في إنتاج الأيس كريم على مستوى أوروبا في 2017.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إنتاج إجمالي 3.1 مليارات لتر من الأيس كريم على مستوى أوروبا العام الماضي. وأوضح المكتب أنه تم إنتاج 511 مليون لتر في إيطاليا. وأضاف أن فرنسا وإسبانيا تندرجان أيضاً ضمن أكبر منتجي الأيس كريم في أوروبا بإنتاج نحو 466 و320 مليون لتر على التوالي.