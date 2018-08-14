«فورد» تسجّل إنتاج 10 ملايين سيارة من «موستانغ»

المصدر: دبي - البيان

تحتفل «فورد» بإنتاج سيارة موستانغ رقم 10 ملايين، وهي السيارة الرياضيّة الأكثر مبيعاً في العالم للسنة الثالثة على التوالي، والسيارة الرياضية الأكثر مبيعاً في أميركا في السنوات الـ 50 الأخيرة.

وقال جيم فارلي، رئيس الأسواق العالمية لدى فورد موتور كومباني: «تُعتبر موستانغ القلب النابض لهذه الشركة، وهي السيارة المفضلة في العالم. ما زلت أشعر بالحماسة نفسها لدى رؤية سيارة موستانغ في شوارع ديترويت، لندن أو بكين كما شعرت عند شراء سيارتي الأولى، التي كانت سيارة موستانغ كوبيه 1966 والتي قدتها عبر البلاد خلال سنوات المراهقة. ترسم موستانغ الابتسامة على وجهك بجميع اللغات». وتحتفل فورد بهذا الإنجاز من خلال احتفالات الموظفين في مقرّها العام في ديربورن وفي مصنع فلات روك لتجميع السيارات.