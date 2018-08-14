«دبي للسلع المتعددة» الاسم الجديد لمحطة مترو «أبراج بحيرات جميرا»

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلن «مركز دبي للسلع المتعددة» تغيير اسم محطة مترو «أبراج بحيرات جميرا» إلى محطة مترو «مركز دبي للسلع المتعددة». تعكس هذه الخطوة الجهود المستمرة التي يبذلها المركز لتطوير وتعزيز وربط منطقة أبراج بحيرات جميرا التي تحتضن اليوم مجتمعاً متنامياً يبلغ تعداد سكانه وزواره والعاملين فيه أكثر من 100 ألف نسمة.

وتعد منطقة أبراج بحيرات جميرا مجتمعاً حيوياً متعدد الاستخدامات يتضمن 68 برجاً سكنياً وتجارياً. وكان مركز دبي للسلع المتعددة قد أعلن في 2017 عن تطوير منطقة راقية جديدة تحت اسم "أبتاون دبي" والتي ستوفر عند اكتمالها مساحات من الطراز العالمي للتسوق والعيش والعمل، بما في ذلك فنادق ومطاعم ومرافق استجمام.

وقال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة: «باعتباره المطور الرئيسي لمشروع أبراج بحيرات جميرا، يتطلع مركز دبي للسلع المتعددة إلى لعب دور بارز في تطوير مجتمعه المتنامي وإرساء الأسس لمنطقة متكاملة وحيوية للعيش والعمل. وتمثل محطة المترو جزءاً محورياً من خططنا المتعلقة بتسهيل التنقل من وإلى المنطقة، حيث تساهم في ربط ودمج مجتمعنا مع عموم مدينة دبي بسهولة.

ولا نغفل الإشارة هنا إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت تغيرات ملحوظة على مستوى منظومة التنقل الحضري، وفي إطار برنامجنا الخاص بالمنطقة الذكية، فإننا نتطلع إلى تطبيق حلول مبتكرة من شأنها تحسين الجوانب المتعلقة بالتنقل من وإلى المنطقة الحرة الرائدة في العالم ضمن مجتمع مركز دبي للسلع المتعددة».