نمو الطلب على الرحلات الجوية

المصدر: دبي - البيان

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي، عن نتائج حركة المسافرين الدوليين في شهر يونيو 2018، والتي شهدت ارتفاع الطلب بنسبة 7.8% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2017، الرقم الذي يجسد ارتفاعاً عن معدل النمو السنوي المسجل خلال شهري أبريل ومايو المنصرمين والبالغ 6.0%.

وحققت السعة المقعدية نمواً بنسبة 6.5% وارتفع عامل الحمولة بواقع 1.0 نقطة مئوية ليصل إلى 82.8%. كما سجلت الأشهر الستة الأولى من 2018 نمواً في الطلب بنسبة 7.0%، وهو ما يُجسد مؤشر أداءٍ قوي، إلا أنه يبقى أقل من نظيره المُسجل خلال الفترة ذاتها من عام 2017 والبالغ 8.3%.

وقال ألكساندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي لـلاتحاد الدولي للنقل الجوي: «سجل النصف الأول من عام 2018 معدلات نمو الطلب المرتفعة، الأمر الذي يُجسد مؤشراً جيداً لذروة موسم السفر الصيفي». وأضاف دو جونياك: «إن مؤشرات الحرب التجارية العالمية التي تلوح في الأفق تلقي بظلال ثقيلة على المشهد العالمي».