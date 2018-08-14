«الفاكس» أحدث وسائل اختراق الشركات

المصدر: نيويورك - وكالات

حذر مجموعة من الخبراء من إمكانية استخدام أجهزة الفاكس المكتبية القديمة كوسيلة لاختراق شبكات الإنترنت فى الشركات والمؤسسات المختلفة، حيث أكدت شركة أمنية أنها اكتشفت عيوباً أمنية في عشرات الملايين من أجهزة الفاكس حول العالم.

ووفقاً لما نشره موقع «ميرور» البريطاني، يعمل الاختراق عن طريق إرسال صورة عبر خط الهاتف أو ملف يعتقد جهاز الفاكس أنه ملف صورة، والذي تم تشفيره ليحتوي على برامج ضارة، وعندما تتسلم إحدى الشركات هذه الصورة، يتم فك تشفير الصورة وتحميلها في ذاكرة طابعة الفاكس، مما يسمح للهاكرز بالسيطرة على الجهاز ونشر الشفرة الضارة من خلال الشبكة.