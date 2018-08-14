ابتكار جديد لصناعة الأخشاب

المصدر: بكين - وكالات

تمكن فريق من الباحثين الصينيين من تطوير استراتيجية جديدة لتصنيع الخشب الصناعي المستوي من عناصر عضوية على نطاق واسع، الذي يتميز بخفة وزنه وخواص القوة العالية مع القوة الميكانيكية التي يمكن مقارنتها بالخشب الطبيعي.

ووفرت الاستراتيجية الجديدة المتوصل إليها طريقاً جديداً لتصنيع وهندسة مجموعة واسعة من المواد المركبة ذات الكفاءة العالية في هندسة المحاكاة الحيوية، مع وظائف ومزايا متعددة مرغوبة على نظرائها من التكنولوجيا التقليدية.وأكد الباحثون الصينيون أنه بالمقارنة بالأخشاب الطبيعية، فإن الأخشاب الاصطناعية تتمتع بمقاومة أفضل للتآكل وللماء والحامض دون انخفاض في الخواص الميكانيكية.