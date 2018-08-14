أغلبية الباحثين عن العمل يلجأون للمواقع

المصدر: دبي - البيان

كشف استبيان لموقع «بيت.كوم» بعنوان «تسويق الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، عن أن التواصل مع الباحثين عن عمل عبر الإنترنت هو أمر إيجابي للشركة، وذلك ما يفضله 94.7٪ من الباحثين عن عمل في المنطقة.

وقال ثلثا الباحثين عن عمل (66.5٪)، إنهم يتابعون صفحات الشركات على مواقع التوظيف للتعرف إلى بيئة عملها، ولكن أغلبية المشاركين (82.3٪) قالوا إنه من الصعب حالياً معرفة معلومات عن ثقافة الشركة وبيئة العمل قبل التقدم لوظائفها الشاغرة، مع إشارة ثلاثة من كل أربعة مشاركين (76.1٪) إلى أن الأمر بالغ الصعوبة.

ويعتقد 93.6٪ من الباحثين عن عمل أن تسويق الشركة كأفضل مكان للعمل أمر ضروري لنجاحها، حيث قال 85.9٪ منهم، إن ذلك مهم جداً، وعندما سُئل المشاركون عن فوائد عملية تسويق الشركات للباحثين عن عمل، أشار سبعة من كل 10 مشاركين (70.2٪) في المنطقة إلى أنها تساعد في جذب المرشحين، فيما قال آخرون (3.4٪)، إنها تساعد في تسويق الشركة كأفضل مكان للعمل.