خصومات في «أتلانتس النخلة»

المصدر: دبي - البيان

أطلق منتجع «أتلانتس النخلة» بالتعاون مع «ماستر كارد» عروضاً خاصة للمقيمين في دبي ليكونوا جزءاً من حملة «استمتع بالإقامة» لقضاء أجمل الأوقات خلال أشهر الصيف بعيداً عن الحرارة ضمن حملة «انطلق لعالم بعيد عن روتينك اليومي»، وذلك من خلال تقديم خصومات تصل إلى 30% على الإقامة في مختلف غرف وأجنحة المنتجع الفاخرة، إضافة إلى خصومات تصل إلى 25% على مختلف المرافق الترفيهية في المنتجع، بما في ذلك مدينة «أكوافنتشر» المائية، وخليج الدلافين، وحوض الحجرات المفقودة.

ويقدم منتجع أتلانتس النخلة لضيوفه الباحثين عن تجربة فريدة ومختلفة خلال فصل الصيف الحصول على خصومات تتراوح بين 25% و30%.