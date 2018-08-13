«إيمرسون» أفضل شركة لإنترنت الأشياء الصناعية

المصدر: دبي - البيان

حصدت «إيمرسون» جائزة «أفضل شركة لإنترنت الأشياء الصناعية لعام 2018» من قبل شركة «ماك روك كابيتال».

ويتم استخدام حلول إنترنت الأشياء الصناعية من «إيمرسون» بشكل واسع حول العالم لتعزيز الكفاءة التشغيلية والأداء والسلامة في العديد من القطاعات الصناعية بما فيها النفط والغاز، وعلوم الحياة، والكيماويات، والطاقة، والأغذية والمشروبات، وغيرها. وتواجه شركات التصنيع الحديثة تحدياً يتمثل في تقديم المزيد من الإنتاج مع أقل قدر من الإمكانيات لتلبية متطلبات الوتيرة المتسارعة للسوق العالمية.

وعملت «إيمرسون» على مساعدة الشركات لتخطي هذه التحديات من خلال تطوير وتطبيق المنظومة الرقمية «بلانت ويب»، وهي عبارة عن مجموعة قابلة للتطوير من المعدات والبرمجيات والأجهزة والخدمات الذكية التي تسهل من عملية تطبيق إنترنت الأشياء الصناعية من أجل تعزيز عملية صنع القرار وتحسين العمليات التشغيلية.