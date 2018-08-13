«آيفون إكس» للإيجار مقابل 5 دولارات شهرياً

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

أطلقت شركة اتصالات الهاتف المحمول الأميركية عرضاً لعملائها يتيح لهم استئجار أكثر هواتف شركة «آبل» مبيعاً حتى الآن «آيفون إكس» مقابل 5 دولارات شهرياً إلى جانب التنازل عن هاتفه آيفون القديم، وذلك بعد أسابيع قليلة من عرضها قصير الأجل لتأجير هواتف «آيفون 8» مقابل 8 دولارات شهرياً عند الاشتراك في شبكة اتصالات «سبرنت» بنظام «سبرنت فليكس».

وبحسب موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، فإن عملاء «سبرنت» يمكنهم استئجار هاتف «آيفون إكس» عند توقيع عقد اشتراك في خدمة «سبرنت فليكس» لمدة 18 شهراً إلى جانب الوفاء بشرط آخر حددته شركة الاتصالات الأميركية من أجل الحصول على فرصة استئجار الهاتف. في الوقت نفسه فإن الشركة لم تضع قائمة لتسهيل معرفة المستخدم أنه يستطيع استبدال هاتفه القديم واستئجار «آيفون إكس»، وإنما عليه تصفح صفحات اختيار أنظمة الاشتراكات ثم الدخول إلى التفاصيل الخاصة بهاتف المستخدم لمعرفة ما إذا كان يمكن استبدال الهاتف أم لا.

وفي حالة عدم امتلاك المستخدم لهاتف يمكن استبداله، فإنه يستطيع استئجار «آيفون إكس» مقابل 20 دولاراً شهرياً وهو ما يقل كثيراً عن عروض شركات الاتصالات المنافسة في السوق الأميركية، حيث تعرض «أيه.تي أند تي» تأجير «آيفون إكس» مقابل 33.34 دولاراً شهرياً مع عقد مدته 30 شهراً، وتقدم شركة «تي.موبايل» هاتف «آيفون إكس» مقابل إيجار قدره 30 دولاراً شهرياً لمدة 30 شهراً.