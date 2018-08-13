هيونداي تُطلق «كونا» الجديدة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيونداي سيارة «كونا» الجديدة، في أسواق إفريقيا والشرق الأوسط. وتستهدف الشركة الكورية بهذه المركبة الرياضية متعددة الاستخدامات، التي تقع في تصنيف المركبات المدمجة الممتازة، السائقين الشباب من محبي الموضة الذين يعيشون نمط حياة سريعَ الوتيرة ومفعماً بالنشاط. وترى هيونداي لهذا الطراز جاذبية في أوساط الشابات، ما حداها إلى اختيار المملكة العربية السعودية قاعدة لإطلاق كونا إلى المنطقة، وذلك احتفاءً بأخذ المرأة السعودية، ولأول مرة، مكانها خلف مقود السيارة.

وقال مايك سونغ، رئيس عمليات هيونداي في إفريقيا والشرق الأوسط، بهذه المناسبة، إن «كونا»، تجسّد «تعبيراً واضحاً عن نمط الحياة العصرية المتميز»، مؤكداً أن هيونداي سوف تنجح من خلالها بتوسيع وصولها إلى شريحة العملاء الذين «يولون التصميم والتقنية المتطورة أهمية كبيرة، ويرغبون في الحصول على الأحدث والأفضل، ويتوقون إلى التميز عن الآخرين»، وأضاف: «ساهمت كونا في توسيع مجموعتنا من المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات».