«فيسبوك» تواجه الأخبار الكاذبة بشروط جديدة

المصدر: سان فرانسيسكو- د ب أ

قررت شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وضع المزيد من الشروط والضوابط، للموافقة على طلب المستخدم إنشاء صفحة وإدارتها على الشبكة، بهدف منع محاولات الاحتيال ونشر الأخبار المزيفة على صفحات الشبكة.

وكتبت إيما رودجرز، مديرة تسويق المنتجات في «فيسبوك»: «الآن سيكون على الأشخاص الذين يديرون صفحات على فيسبوك، استكمال عملية تتمثل في آلية للأمن الإلكتروني لتأكيد هويتهم من أجل استمرارهم في إدارة الصفحات، وهو ما سيزيد صعوبة إدارة أشخاص لصفحات باستخدام حساب مزيف».

وأشار موقع «سي نت دوت كوم» إلى أن إعلان «فيسبوك» عن هذه الخطوة، جاء بعد أسبوع واحد من إعلان الشبكة اكتشاف وحذف 32 حساباً وصفحة فيسبوك تم استخدامها بطريقة احتيالية كونها جزءاً من حملة منظمة للتأثير على الرأي العام.

يذكر أن القواعد الجديدة تلزم الأشخاص الذين يديرون صفحات «فيسبوك» بتأكيد «مكان منزلهم الأساسي» كما سيكونون مطالبين باستخدام وسيلتين لتأكيد هويتهم. ولكي يتم التأكد من حقيقة موقع المستخدم سيطلب منهم الموقع تشغيل خاصية خدمات الموقع على فيسبوك.

ويشار إلى أن عملية تأكيد الهوية تطلب من المستخدم تقديم معلومة ثانية إلى جانب كلمة المرور للوصول إلى حسابه.