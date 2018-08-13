ثغرات أمنية في أجهزة الدفع الإلكتروني منخفضة التكلفة

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

حذر خبيران في أمن شبكات المعلومات من خطورة استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني منخفضة التكلفة بسبب الثغرات الأمنية الموجودة فيها التي تتيح للقراصنة التسلل إليها وسرقة أموال العملاء.

وكشف الباحثان «ليهي آنه جالاواي» و«تيم يونوسوف» من شركة أمن المعلومات «بوزتيف تكنولوجيز» عن نتائج دراستهما للثغرات الأمنية في أجهزة الدفع الإلكتروني المحمولة منخفضة التكلفة.

وأشار الباحثان إلى أن أجهزة الدفع الإلكتروني المحمولة في المتاجر مثل «قارئ بطاقات الائتمان» أصبحت هدفاً مفضلاً لقراصنة المعلومات نظراً لوجود الأموال فيها.

ويمكن للصوص سرقة كميات من البيانات المالية باستغلال ضعف أنظمة الأمن في هذه الأجهزة واختراق الأنظمة التي تخدم ملايين الأشخاص في الفنادق والمتاجر والمطاعم. وأشار موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في التكنولوجيا إلى أن القراصنة يخترقون أجهزة قارئ بطاقات الائتمان الرخيصة والتي تنتشر بسرعة كبيرة.