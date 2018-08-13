تحديثات جديدة على تطبيق «غوغل مابس»

المصدر: نيويورك - وكالات

وفّرت غوغل تحديثاً جديداً لتطبيق الخرائط التابع لها Google Maps على منصة أندرويد، والتي تتيح للمستخدمين تخصيص أيقونات التنقل، وذلك بعد طرحها في وقت سابق لمنصة iOS، ومع هذه الميزة الجديدة فيمكن الآن للمستخدمين استبدال السهم الأزرق بأنواع عدة من السيارات الملونة.

ومن المنتظر أن تجلب الإصدارات المستقبلية تلك الأيقونات التي يستمتع بها مستخدمو iOS، كما سيوفر التحديث ميزة وعدت بها غوغل خلال مؤتمرها السنوي للمطورين، في وقت سابق من هذا العام، وهي ميزة Group Planning.

وتتيح الميزة للمستخدمين الضغط بشكل مطول على الأماكن التي يهتمون بها لإضافتها إلى قائمة مختصرة، يمكن مشاركتها مع الأصدقاء أو العائلة.