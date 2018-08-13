إطلاق هاتف «إتش تي سي +U12»

المصدر: تايبيه- وكالات

إتش تي سي أعلنت منذ قليل عن هاتفها الرائد U12+ والذي ظهرت تسريبات عديدة عنه الفترة السابقة، ويأتي الهاتف بتصميم زجاجي، حيث إن جهته الخلفية والأمامية محمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass 5 مع إطار معدني.

يأتي الهاتف بشاشة LCD بقياس 6 بوصات وبدقة 1440x2880 بنسبة عرض إلى ارتفاع 18:9 ومعالج Snapdragon 845 ورامات بحجم 6 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 64 و128 جيجا بايت ودعم تركيب بطاقات microSD.

كما يأتي الهاتف بكاميرتين في الجهة الخلفية الرئيسية بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/‏1.75 وحجم بيكسلات 1.4 ميكرون وتقنية OIS وتدعم تصوير فيديوهات 4K بسرعة 60 إطاراً في الثانية والكاميرا الثانية بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/‏2.6.