تراجع عدد مستخدمي وسائل التواصل

المصدر: سان فرنسيسكو - وكالات

أعلنت مؤخراً ثلاث شركات تقنية مالكة لمنصات التواصل الاجتماعي تقارير أرباحها للربع الثاني من العام المالي 2018، وأفادت جميع الشركات الثلاث أنها تعاني تراجع عدد المستخدمين على منصاتها الخاصة.

فقد سجل تطبيق سناب شات انخفاضاً في عدد المستخدمين النشطين يومياً على أساس ربع سنوي للربع الثاني، وأعلنت «فيسبوك» عن انخفاض في عدد المستخدمين شهرياً على أساس ربع سنوي للمستخدمين الأوروبيين، في حين كان مستخدمو أميركا الشمالية مستقرين، وسجل «تويتر» انخفاضاً طفيفاً في عدد المستخدمين شهرياً على أساس ربع سنوي.

قد يشير هذا التحول المفاجئ في سلوك المستخدم إلى أن منصات التواصل الاجتماعي قد وصلت إلى قمة الذروة الاجتماعية peak social، التي تفيد بأننا وصلنا إلى أقصى نمو في منصات التواصل الاجتماعي، وليس هناك مجال لإضافة مستخدمين جدد.