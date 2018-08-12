21 % من الأميركيين لا يملكون مدخرات كافية للتقاعد

المصدر: دبي - وائل الخطيب

كشف تقرير حديث أن الأميركيين على وجه الإجمال، لا يدخرون أموالاً كافية للتقاعد. ووجدت دراسة التخطيط والتطور، التي أجراها معهد «نورثويسترن ميوتشوال» عام 2018، وشملت 2003 من البالغين، أن 21% من الأميركيين لا يمتلكون أي مدخرات على الإطلاق لسنواتهم العجاف، وأن ثلث الأميركيين لديهم أقل من 5 آلاف دولار، وهذا يعني من منظور آخر، أن 31% من البالغين في الولايات المتحدة، قد لا تكفيهم مدخراتهم سوى أشهر قليلة إذا ما اضطروا إلى التقاعد مبكراً.

وقالت محطة «سي إن بي سي»: «لكي تنعم بتقاعد مريح، توصي شركة فيدلتي للخدمات المالية بتوفير 15% من دخلك سنوياً ابتداء من سن الخامسة والعشرين، واستثمار أكثر من 50% من مدخراتك على مدى حياتك، ولكن لمعرفة ما إذا كنت تسلك مسلكاً صحيحاً، من الضروري معرفة معدل التوفير الخاص بك».

وفي مدونتهما «موني سلوثس»، قام مايك وصوفي، اللذان يستخدمان فقط الأسماء الأولى على الإنترنت ويوفران ما يصل إلى 80% من دخلهما السنوي، بوضع طريقة حسابية مفصلة لمعدل الادخار الشخصي للفرد، وهو النسبة المئوية من الدخل الذي يفيض عن حاجته، والذي يمكنه وضعه جانباً للمستقبل.

وفي رأيهما، عند حساب معدل التوفير، من المهم أن تدرك أنه يجب أن يتضمن دخلك بعد الضرائب، وإلا وجدت نفسك مبالغاً في تقدير مدخراتك. إلى جانب ذلك، من الأسهل النظر إلى الأمور على أساس ما بعد الضرائب في الزمن الراهن، فلربما وقعت في حيرة من أمرك في المستقبل في مواجهة معدلات ضريبية مختلفة، إن كنت تعيش في ولاية أخرى.