ثغرة خطيرة في هواتف «أندرويد»

المصدر: نيويورك - وكالات

تعهدت شركات تكنولوجية متخصصة عدة في صناعة الهواتف الذكية بإطلاق تحديث أمني لحماية المستخدمين من خلل عثرت عليه شركة Kryptowire، إذ وجد الباحثون خللاً خطيرا في برامج أندرويد الثابتة على 10 أجهزة منفصلة.

وتنبع نقاط الضعف هذه تنبع من الطبيعة المفتوحة لـ«أندرويد» والتي تسمح لجهات خارجية بتعديل الشفرة وتعديل التداخل أو إنشاء إصدارات مختلفة تماماً من أندرويد، وهذا النظام المفتوح يمكن أن يؤدي أيضاً إلى وجود فجوات في أمان الهواتف.

وردت كل من شركة Essential وLG وZTE على البيانات الصادرة بقولها إنها قد أصلحت بعض أو كل المشاكل التي حددتها شركة Kryptowire التي اكتشفت الخلل بعد أن تم تنبيهها من قبل الشركة.