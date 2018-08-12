«آيفون» أداة لإثبات الهوية

المصدر: سان فرنسيسكو - وكالات

كشفت براءة اختراع حديثة لشركة «آبل» عن تطويرها تقنية، تهدف إلى تحويل هاتف «آيفون» إلى أداة لإثبات الهوية الخاصة بصاحبها، من خلال استخدام تقنيات «آيفون» المختلفة لتخزين أوراق اعتماد الشخص، وبعد ذلك يتم حفظ أوراق الاعتماد في الهاتف، مثل الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد، ويمكن أن تستخدم بعد ذلك لتثبت هوية صاحب الهاتف، فعندما يكون هناك طلب للحصول على معلومات، يمكن لمالك هاتف «آيفون» استخدام كلمة مرور، أو بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه لمصادقة هويته، وقد تكون هذه التقنية مفيدة في العديد من الأماكن، مثل المصانع التي تقيد الوصول إلى أجزاء من المنشأة إلى موظفين معينين.

وتكشف أوراق براءة الاختراع إمكانية استخدام النظام الجديد بدل جواز السفر عند المرور بالشخص المسؤول في الجمارك، وهذا يعنى أن حتى لو كان الشخص لا يمتلك جواز سفر بحوزته، فيمكن استبداله بهاتفه لإثبات هويته.