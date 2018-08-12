تسوية بين «كوالكوم» وهيئة التجارة التايوانية في دعوى الاحتكار

المصدر: تايبيه - وكالات

توصلت شركة كوالكوم المصنعة لشرائح المعالجات إلى تسوية مع هيئة التجارة التايوانية، وذلك بعد اتهامها بالاحتكار والإساءة لمركز السوق التايواني في صناعة الرقاقات وغرامة نحو 774 مليون دولار، حيث تنص التسوية على أن كوالكوم مجبرة على دفع 93 مليون دولار فقط، وهو المبلغ الذي دفعته الشركة بالفعل، إضافة إلى ضرورة الالتزام بمجموعة قوانين وضعتها الهيئة.

وأفادت تقارير صحافية بأن أول خلاف بين الطرفين نشب عندما اتهمت «هيئة التجارة التايوانية» شركة كوالكوم، بانتهاج أسلوب الاحتكار، وذلك برفع رسوم التراخيص وبراءات الاختراع للمودم الذي توفره للشركات المصنعة للهواتف الذكية، الأمر الذي أدى لركود حركة المنافسين في السوق وعدم توفر فرصة لمنافسين جدد في صناعة هذه الرقاقات.

فيما لا تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها مقاضاة الشركة على أسلوبها الاحتكاري، إذا تم تغريم الشركة في الصين وكوريا الجنوبية الشركة بتهمة السلوك المناهض للمنافسة، كما أن شركة «آبل» خاضت العديد الجولات مع «كوالكوم» في هذا الجانب، وبموجب هذا الاتفاق سيطلب من شركة كوالكوم العمل على تطوير قدرات الجيل الخامس من تقنية الاتصالات 5G، وإنشاء مصانع لتصنيع الوحدات في البلاد.